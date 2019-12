Daniela Büchner: Neues Drama um die Witwe von Jens Büchner!

Arme ! Seit dem Tod von Jens Büchner beweist Danni regelmäßig aufs Neue, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt. Doch das Traurige dabei: Danni werden immer neue Steine in den Weg geworfen...

Daniela Büchner ist stolz

Nach dem Tod von Jens veränderte sich nicht nur Danielas Leben, sondern auch ihre Figur. Die Power-Frau verlor ordentlich Kilos und präsentiert seitdem immer wieder stolz ihren neuen Wow-Body. So postete sie erst kürzlich via " " ein Foto, zu dem sie kommentierte: "Ich wünsche jedem das doppelte was er mir wünscht!!! Dieses Bild ist beim Weight Watchers-Fotoshooting entstanden. Finde es so so schön..." Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt der Schock! Einige von Dannis Fans sind der Meinung, dass die Power-Frau mit ihrem Gewicht schummeln würde. So ist zu lesen: "Sie machen sich schlanker." Worte, die Danni nicht lange auf sich sitzen lassen möchte...

Danni schießt zurück

Mit ihrem jüngsten "Instagram"-Post macht Daniela ihren Hatern eine klare Ansage. So kommentiert sie: "Und dann wird es immer Dinge an mir geben, die andere Menschen stören. Leider euer Problem. Ich bin cool mit mir selbst." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Danni lässt sich von ihren Widersachern nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Power-Frau ihr Selbstbewusstsein weiterhin bewahrt und den Negativ-Kommentaren auch in Zukunft mit Selbstbewusstsein strotzt!

