Daniela Büchner: Neues Glück! Die Hoffnung ist zurück!

Wow! Was für schöne Nachrichten von ! Obwohl die Witwe von Jens Büchner immer noch mit dem Tod ihres Ehemannes zu kämpfen hat, hat sie scheinbar neues Glück gefunden...

Daniela Büchner: Psycho-Terror! Jetzt flippt sie völlig aus

Daniela Büchner macht klare Ansage!

Wie Daniela Büchner nun via " " verrät, geht es ihr gehörig gegen den Strich, dass sie ständig dafür angefeindet wird, dass sie sich als Witwe auf ihr Äußeres achtet. So postet sie zwei Bilder von sich, zu denen sie kommentiert: "Wie darf oder muss eine " Witwe" (wie ich dieses Wort hasse) aussehen? Das 2 Bild zeigt mich kurz nachdem mich eine Trauerwelle überkommen hat. Sie kommt einfach ohne zu fragen, ohne dass ich sie stoppen kann und das ist auch gut so (!!!!) Das 1 Bild ist vor 10 Minuten entstanden ABER es zeigt NICHT wie ich mich innerlich fühle... beide Bilder zeigen nicht wie es in mir drinnen aussieht." Daniela ergänzt: "Und trotzdem gibt es Menschen die mich dafür verurteilen das ich lächle, mich schminke, anziehe usw.!! So ein Bullshit ehrlich!!! Wer so einen Weg noch nie gegangen ist, wird nicht wissen wie es sich anfühlt. Nachdem unsere Welt zusammen gebrochen ist alles wieder Schritt für Schritt aufzubauen, für meine Kinder, für uns als Familie! Trauern hat NICHTS mit dem Aussehen zu tun!! Und ich schäme mich auch nicht dafür es öffentlich zu machen, warum auch???" Wow! Was für ehrliche Worte, die bei ihren Fans auf Anklang stoßen!

Dannis Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Daniela deutlich wird, hat sie mit ihren Worten bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie unter anderem: " Du hast ein Recht darauf dich schön zu fühlen, es ist völlig egal was Leute im Internet für verletzende Worte sagen. Menschen fühlen sich häufig besser wenn sie andere Menschen leiden sehen, mit Stärke können sie nicht umgehen" sowie "Wahre Worte". Bleibt somit nur zu hoffen, dass Danni dadurch ihren Widersachern ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen konnte...

Oh je! Werden und diese Hürde meistern?