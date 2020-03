Daniela Büchner: Neues Glück mit 42 Jahren!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Wochen war die Power-Frau noch dabei zu sehen, wie sie sich beim Dschungelcamp die Krone erkämpfen wollte. Nun die nächste Neuigkeit...

Daniela Büchner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Daniela Büchner lässt tief Blicken

Im Moment sorgt Danni mit ihrer neuen -Doku, "Fallen und Aufstehen – Das Schicksal der Danni Büchner", bei ihren Fans für ordentlich Emotionen. So gibt Danni bei dem Format regelmäßig intime Einblicke in ihr Innerstes, die definitiv zu Tränen rühren. Doch jetzt die freudige Überraschung! Via " " wird nun eine tolle Nachricht verkündet, die bei ihren Fans für ordentlich Begeisterung sorgt! So heißt es in Dannis Story, dass am 09.04. die Türen der "Faneteria" wieder geöffnet werden und Danni dort ihre treuen Anhänger empfängt...

Danni Büchner ist überglücklich

"Wir freuen uns, euch endlich mitteilen zu können, dass wir ab 09.04. wieder täglich geöffnet haben. Die große Openingparty feiern wir am 02.05. ab 15 Uhr mit euch. Wir sind mega motiviert und freuen uns, mit euch auf die neue Saison 2020 anzustoßen", heißt es zu der Eröffnungs-Ankündigung der "Faneteria". Lange Zeit wurde darüber spekuliert, ob Danni die "Faneteria" nicht dicht machen möchte. Vor allem für ihre Community eine Zeit des Ausharrens. Doch jetzt haben sie Gewissheit: Danni macht in diesem Jahr nochmal weiter.

