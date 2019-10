Daniela Büchner: Neues Kapitel! Alle Zeichen stehen auf Neuanfang

Der frühe Krebstod von TV-Auswanderer Jens Büchner († 49) hat eine große Lücke im Leben seiner Liebsten hinterlassen. Zusammen mit seiner Frau wollte er alt werden, doch seine Krankheit beendete den Traum von einer gemeinsamen langen Zukunft. Fünffach-Mama Daniela blieb allein zurück und muss ihr Leben komplett neu sortieren – dabei soll ihr nun ein ganz bestimmtes Buch helfen…

„Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky (dtv-Verlag, 8,95 €) gehört zu den bekanntesten Büchern über den Sinn des Lebens. Der tiefsinnige Bestseller behandelt drei wichtige Fragen des menschlichen Daseins: „Warum bist du hier?“, „Hast du Angst vor dem Tod?“ und „Führst du ein erfülltes Leben?“. Es geht im Wesentlichen um den Zweck der eigenen Existenz, darum, dass man offen gegenüber Veränderungen sein soll, dass man seine Zeit mit Dingen füllt, die einen glücklich machen. Die Botschaft: Jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Präzise Antworten gibt es am Ende nicht, der Autor will eher zum Nachdenken anregen.

Sucht Daniela Büchner den Sinn des Lebens?

Ob (41), die sich zum jetzigen Zeitpunkt wohl besonders intensiv mit Sinnfragen beschäftigt, etwas für sich aus der Lektüre, die schon vielen Menschen geholfen hat, mitnehmen kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Die letzten Monate waren auch abgesehen von der tiefen Trauer um ihren Mann nicht einfach für sie. Immer wieder wurde sie mit Hass-Attacken im Netz oder Problemen in ihrem Fan-Café konfrontiert. Doch die Vergangenheit zeigt: Danni Büchner ist eine starke Frau, die ihren Kampfgeist noch nie verloren hat. Das ist eine gute Voraussetzung, mit ein wenig philosophischer Unterstützung Trost in ihren eigenen Gedanken zu finden…

