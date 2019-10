Daniela Büchner: Öffentliche Entschuldigung an Jenny Matthias!

Zwischen und Jenny Matthias knallte es gewaltig! Auf Instagram platzte Jenny endgültig der Kragen. Der Grund: Daniela postete ein Bild, auf dem Jennys und Jens' Sohn Leon zu sehen ist. "Ich habe zu jedem Kind Kontakt #teambüchner", schrieb sie dazu. Für Jenny eine dreiste Lüge! "Sie hat überhaupt gar keinen Kontakt, weder zu Leon noch zu mir! Da sie mich blockiert hat, als Jens mich das 2. Mal ins Krankenhaus gebeten hatte! Nachdem ich über 1.000 Schatten gesprungen bin und ihr zuvor zur Seite stand! Sie kann machen, tun, lügen, rumheulen was und wie sie will, aber mein Kind für ihr Schmierentheater zu benutzen, das geht eindeutig zu weit!", schimpfte Jenny.

Daniela Büchner: Drama um die Zwillinge Diego und Jenna

Daniela Büchner entschuldigt sich bei Jenny Matthias

Jetzt meldet sich erstmals Daniela zu Wort. "So ich glaube, jetzt bin ich mal an der Reihe. Und zwar mit einer Entschuldigung! Die Leute, die mich kennen, wissen, dass es nicht immer meine Stärke ist, mich zu entschuldigen. Aber sie wissen auch, dass wenn ich was nicht richtig gemacht habe, immer dazu stehe", ließ sie ihre -Follower in einem langen Statement wissen. "Dieses Mal habe ich etwas nicht richtig gemacht. Es tut mir leid, dass ich das Foto von Leon gepostet habe, Jennifer."

Daniela erklärte auch, warum sie so reagierte. "Vielleicht waren es die Emotionen. Freude, dass er da war. Aber es ist auch egal. Es spielt keine Rolle. Es war nicht richtig." Huch, mit diesen versöhnlichen Worten hätte wohl keiner gerechnet! Ob Jenny die Entschuldigung wohl annimmt? Bisher meldete sich noch nicht zu Wort...

