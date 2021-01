Daniela Büchner: Öffentliche Entschuldigung von Ennesto Monté

Ennesto entschuldigt sich

In seiner Instagram-Story wagt Ennesto nun einen Erklärungsversuch. "Ich frage mich, in welcher Beziehung immer Sonnenschein herrscht. Da kann ja jedes Pärchen mal ehrlich zu sich sein. Wir sind genau das. Und ja: Wir sind nicht immer glücklich. Ob das jetzt mit unserer Beziehung oder anderen äußeren Umständen zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber im Leben gibt es immer mal ein Auf und Ab", so der 45-Jährige. Zum Glück ist bei den beiden nun wieder alles ok. Er versichert: "Nach Regen folgt Sonnenschein. (...) Bei 'Dannesto' ist alles gut, meine Reaktion war einfach übertrieben. Es tut mir leid."

Die Entschuldigung ihres Liebsten hat Danni offenbar angenommen, denn kurze Zeit später findet sich in ihrer Story ein süßer Spruch: "Du bist das, worüber ich vor dem Einschlafen nachdenke." Wie schön!