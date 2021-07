Daniela Büchner: Öffentliche Liebeserklärung - Sie ist überglücklich

Süße Nachricht an Daniela

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan von Joelina wissen, was sie am meisten an ihrer Mutter schätzt. "Ich schätze an meiner Mama am meisten, dass sie immer für uns da ist und wir immer auf sie zählen können", antwortet die Instagram-Schönheit. "Sie ist der einzige Mensch, wo ich 100% weiß, dass sie immer für uns Kinder da ist. Sie ist die beste Mama auf der Welt und an alle, die das Gegenteil behaupten: Geht erst mal den Weg, den unsere Mama gegangen ist und dann möchte ich sehen, wie viele es schaffen!"

Die Nachricht ihrer Tochter teilt Danni natürlich auch in ihrer Instagram-Story, antwortet mit "Love youuu" und einem roten Herzchen-Emoji. Wie süß!