Daniela Büchner: Nur noch Wut! Tochter Joelina platzt der Kragen

Daniela Büchner sorgt in der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel für ordentlich Stunk! Erst knallte es mit Rafi Rachek, dann legte sie sich mit Ina Aogo an. Die Spielerfrau brach nach Dannis Attacken sogar in Tränen aus und drohte mit ihrem Auszug. "Ich bin diese Art und Weise nicht gewohnt. Wie eklig man sein kann. Ich kenne das nicht. Nur aus meiner Kindheit, wenn man eifersüchtig war. Aber so ohne Grund, ich verstehe es nicht", schimpfte Ina. Jetzt mischt sich auch noch Dannis Tochter Joelina ein...