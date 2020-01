Daniela Büchner: Pikante Enthüllung aus dem Puff!

Jetzt wird es spannend! Heute (10. Januar) geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ in die nächste Runde. Zwölf ziehen in den australischen Dschungel und müssen dort beweisen, was in ihnen steckt. Kurz vor dem Start der 14. Staffel sorgt eine pikante Enthüllung um nun allerdings für Furore.

Pikante Enthüllung

Sylvia Stanek ist Danielas Tante und betreibt ein Bordell in Oldenburg. Im Gespräch mit packt sie über die Dschungelkamp-Kandidatin aus! „Die ist eine richtige Zicke. Und sie kann es auch richtig darauf anlegen. Die ist auch launisch“, erklärt die Besitzerin des Eros-Centers „Goldener Anker“.

Trotzdem wünscht die jüngere Schwester von Danielas Mutter ihr für die Teilnahme viel Glück. „Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf, sei nicht so zickig. Aber versuch' ganz weit nach vorne zu kommen, wenn's geht. Ja, das wünsche dir von Herzen.“

Ob die Löwenmama im Camp wirklich die Krallen ausfahren wird, bleibt abzuwarten. Kürzlich verriet sie bereits, dass sie durchaus den Mund aufmachen würde, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Wir dürfen also gespannt sein…

