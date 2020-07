Daniela Büchner: Pleite-Drama auf Mallorca!

Eigentlich wollte Daniela Büchner in diesem Frühjahr ihr Fan-Cafe "Faneteria" wieder eröffnen, um für ihre Fans da zu sein. Doch dann kam alles anders. Auf Grund der Corona-Krise musste auch Daniela das Geschäft vorerst dicht machen und konnte erst kürzlich ihre Türen wieder öffnen. Für die Löwen-Mami ein ganz schön finanzielle Zerreißprobe. So erklärt sie nun in der aktuellen Folge der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland": "Für mehrere Monate reicht das Ersparte nicht aus." Oh je! Doch damit nicht genug...