Daniela Büchner: Psycho-Kollaps! Drama um ihre Kinder!

Oh je! Traurige Worte von Daniela Büchner! In einer ehrlichen Beichte lässt die Witwe von Jens Büchner ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Es wird nicht ruhig bei den Büchners. Erst kürzlich jährte sich der Todestag von . Für Danni alles andere als leicht! Wie schlecht es Danni teilweise jedoch wirklich ging, können ihre Fans nur erahnen...

Daniela zog sich zurück

Wie Danni jetzt gegenüber "Prominent" verrät, hatte sie nach dem Tod von Jens nur wenig Lust auf soziale Kontakte: "Es hat lange gedauert, bis ich mich wieder normal gekleidet habe oder Schminke im Gesicht oder Einkaufen gegangen bin. Ich war die erste Zeit am liebsten zu Hause." Oh je! Traurige Worte, die zeigen: Danni kämpfte sich nur mit Mühe und Not ins Leben zurück! Vor allem aber Dannis Kinder helfen ihr nach wie vor dabei, dass sie nicht aufgibt...

Ihre Kinder sind ihr Halt

"Ohne meine Kinder würde ich hier vielleicht auch heute nicht mehr so sitzen. Sie spüren das. Wenn ich mir etwas antue oder wenn ich doll leide, leiden meine Kinder auch mit. Und ich habe nicht das Recht dazu, das Leben meiner Kinder auch irgendwie in so einer Art und Weise zu zerstören. Und ich sehe mich in der Pflicht, ihnen ein schönes Leben zu bieten", erklärt Daniela weiter und beweist dadurch erneut, dass sie selbst in den schlimmsten Zeiten probiert, das Drama von ihren Sprösslingen fernzuhalten. Mehr Löwen-Mama geht definitiv nicht...

