Daniela Büchner: Rührende Erinnerung an Jens!

Der Schmerz sitzt immer noch tief. Kurz vor Weihnachten starb Jens Büchner an Lungenkrebs. Besonders Frau Daniela hat immer noch an dem tragischen Verlust zu knabbern.

Daniela Büchner: "Ohne euch würde ich das alles nicht schaffen"

Besonders die Weihnachtszeit war schwierig für die Vollblut-Mama. Ihre Kinder schenkten ihr in dieser schweren Zeit Trost. So überreichte ihr Tochter Jada Salin zum Fest der Liebe ein ganz besonderes Geschenk: Ein Fotoalbum voller Erinnerungen an Jens. "Irgendwann, irgendwie, irgendwo sehen wir dich wieder. Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen, denn dort lebe ich weiterhin und werde auf euch achten", schrieb sie in dem Buch.

Daniela Büchner: Emotionale Beichte! So war Weihnachten ohne Jens

Daniela zeigte das besondere Geschenk stolz ihren Fans via - und richtete rührende Worte an ihre Tochter: "Eines meiner schönsten Weihnachtsgeschenke. Ohne euch würde ich das alles nicht schaffen."

Emotionale Worte an die Fans

Knapp zwei Monate ist es mittlerweile her, dass Jens an den Folgen seiner Krebs-Erkrankung verstarb. Kurz nach seinem Tod meldete sich Daniela via Instagram zu Wort. "Mir fehlen die rechten Worte, Ihnen zu danken. Ich bin überwältigt von der Anteilnahme, die sie uns in den vergangenen 10 Tagen haben zukommen lassen", schrieb sie. "Wir beginnen jetzt mit Abschluss der Trauerfeierlichkeiten ein neues Kapitel. Wir versuchen zur Ruhe zu kommen, das Geschehene zu verarbeiten und genügend Kraft für den Neuanfang zu finden."