Daniela Büchner: Rührende Nachricht nach Jens' Tod

verlor am 17. November 2018 den Kampf gegen den Lungenkrebs. Genau 11 Tage nach seinem Tod postete seine Ehefrau Daniela ihr vorerst letztes Foto auf : Ein Foto von sich und Jens aus glücklichen Tagen. „Wir melden uns zu gegebener Zeit, wir sind ja nicht aus der Welt“, sagte sie damals und bat um etwas Ruhe.

Daniela Büchner meldet sich zurück

Nun meldete sich die Witwe endlich zurück und teilte einen aktuellen Schnappschuss von sich und ihren Kindern. Dazu schreibt sie: „Nach langer Zeit möchten wir uns hier wieder zeigen. Wie ihr alle wisst, ist so viel passiert. Oft werde ich gefragt, wie es uns geht. Uns geht es "ok", mehr oder weniger. Wir vermissen Jens schrecklich, in jeder Situation, in jedem Moment, er ist immer bei uns (‚Papa ist die Sonne‘). Wir danken jedem einzelnen für die lieben Nachrichten, E-Mails, , Briefe ,ein ganz großes DANKESCHÖN an jeden einzelnen Künstler & Veranstalter für das mega Event letzte Woche (ihr seid der Knaller!!!)“ Außerdem bedankte sich Danni bei , ihrer Agentur und ihren Kindern.

Für die kleine Familie scheint es nun endlich wieder bergauf zu gehen...