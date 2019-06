Daniela Büchner: Rührendes Geschenk für Jens (†49)

Als starb, musste nicht nur mit ihrer eigenen Trauer klarkommen, sondern sich auch um ihre Kinder kümmern. Plötzlich war er weg und seine Familie musste einen Weg finden, sich ein Leben ohne ihn aufzubauen.

Die gemeinsamen Zwillinge Diego und Jenna können mit ihren zwei Jahren noch nicht richtig verarbeiten, dass Papa gestorben ist und nicht mehr für sie da sein kann. Um ihren Sprösslingen die Sache ein wenig begreiflicher zu machen, erklärte Daniela ihnen, dass Jens nun die Sonne sei. Somit können sie ihn immer sehen, wenn sie in den Himmel schauen.

Daniela Büchner: Hiobsbotschaft einen Monat nach Faneteria-Eröffnung

Süßes Geschenk für Jens

In ihrer -Story veröffentlichte Danni jetzt ein Video, in dem sie mit ihren Zwillingen einen Luftballon in den Himmel steigen lässt – als kleines Geschenk für das Familienmitglied, das sie so schmerzlich vermissen. „Papa, Papa“, ist darin zu hören. Wie rührend!

In einem zweiten Video lässt die Witwe einen weiteren Ballon hochsteigen, während Bon Jovis Song „Always“ spielt. „Ich werde dich immer lieben“, heißt es darin. Hach...