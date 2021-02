Daniela Büchner: Schmerzhafter Beauty-Eingriff

Schmerzhafte Laser-Behandlung

"Ich bin hier bei meiner Ärztin. Ich mache nämlich gleich eine Lasertherapie. Ich bin sehr gespannt, wie es wird", erzählt Danni in ihrer Story. Kurz nach der Behandlung meldet sie sich auch direkt zu Wort und präsentiert ihren Fans das Ergebnis. "Und zwar habe ich eine Laserbehandlung gemacht, weil ich große Poren habe und oft so kleine Blutäderchen, die gerissen sind und Rötungen. Es war ein bisschen schmerzhaft. Ich bin gespannt, was man die nächsten Tage so sieht."