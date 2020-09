Daniela Büchner: Schock! Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus

Daniela ist fassungslos

Schon nach der ersten Folge kann Daniela kaum glauben, was sie dort sehen muss. "Also... es weiß ja jeder, ich war 2018 auch im Sommerhaus. Und ja, ich hatte so immer mal wieder ein paar Aussetzer. Aber schlimmer geht immer", feuert die 42-Jährige. "Und wenn ihr denkt, euer Leben ist scheiße, guckt euch das Sommerhaus an. Danach seid ihr so glücklich", fügt ihre Tochter im Hintergrund hinzu.

Doch ein Paar hat es Daniela trotzdem angetan! Andrej Mangold und Jenny Lange konnten sie als einzige Teilnehmer überzeugen. "Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Meine Favoriten sind bis jetzt der 'Bachelor' und seine zuckersüße Freundin. Und der Rest ist... ja... wow, wow, wow", so Danni.

Damals sorgte sie während ihrer "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme selbst für einige Ausraster. Mit ihrem Verhalten kam sie bei den Zuschauern nicht besonders gut an. Auch Andrej und Jenny ziehen momentan die Wut der Zuschauer auf sich. Bleibt abzuwarten, welches Paar am Ende gewinnt...

Eine neue Liebe für Daniela Büchner! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: