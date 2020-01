Daniela Büchner: Schock-Nachricht! Damit hat sie nicht gerechnet

Reddit this

Schon vor ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" muss Daniela Büchner sich heftigen Anfeindungen stellen...

zieht ins Dschungelcamp. Dort will sie alles fühlen, was ihr verstorbener Ehemann bei seiner Teilnahme an der Show gefühlt hat. Die 41-Jährige ist sich sicher, dass ihr Liebster stolz auf sie wäre.

Daniela Büchner: Tränen-Beichte vor dem "Dschungecamp"

Bitterer Schlag für Daniela Büchner

Nun ziehen allerdings dunkle Wolken am Himmel auf. Auf muss Daniela sich bereits heftige Kommentare gefallen lassen, die richtig unter die Gürtellinie gehen. In ihrer Instagram-Story teilt sie den Screenshot einer Nachricht, die ein Follower ihr geschrieben hat.

„Was qualifiziert dich eigentlich für das ?“, will ein angeblicher Fan wissen. „Was hast du geleistet, außer den Tod deines Mannes, seines Zeichens ein absoluter Nichtskönner, der mit seiner stupiden Zurschaustellung permanenten Scheiterns den deutschen Pöbel belustigt hat, gnadenlos und medienwirksam auszuschlachten? Da ist das Dschungelcamp jetzt der nächste Schritt, um auf ganz erbärmliche Weise Geld zu scheffeln. Kleiner Tipp: Versuch es doch mal mit ehrlicher Arbeit, dann musst du mit deiner Medienpräsenz nicht mehr ganz Deutschland nerven.“

Autsch! Doch von der bösen Nachricht lässt Daniela sich nicht runterziehen. Sie wünscht ihrem Hater lieber ein frohes neues Jahr – inklusive Zwinker-Emoji. Kurz vor der Abreise will sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen…

Wundervolle Neuigkeiten von Daniela Büchner! Endlich geht es wieder bergauf: