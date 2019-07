Daniela Büchner: Schock! Sohn Volkan hatte einen Autounfall

Sie hat sie einfach nicht gesehen! hat beim Abbiegen eine Rollerfahrerin erwischt. Die war offenbar im toten Winkel. Und der Unfall nimmt die Witwe mehr mit als erwartet - aus einem schockierenden Grund...

Daniela Büchner: Unfall-Drama auf Mallorca

Daniela Büchner: Ihr Sohn Volkan hatte auch einen Unfall

Am Dienstag hat es geknallt. Daniela Büchner schrieb selbst bei : "Hallo ihr Liebe, heute ist echt ein Scheißtag. Verdammt!! Heute habe ich im „toten Winkel“ eine Rollerfahrerin übersehen. Ihr geht es Gott sei dank soweit gut. Es ist ein Blechschaden entstanden und die Frau steht logischerweise unter Schock, mit leichten Blessuren."

Doch es war nicht der erste Crash! Denn erst vor wenigen Wochen war auch ihr Sohn Volkan in einen Unfall verwickelt. Das erzählt sie Auswanderin jetzt ganz nebenbei bei "Prominent". "Ich stand dann - als alle drum herum kamen - stand ich daneben wie in einer Schock-Starre", erklärt sie ihr Verhalten, als sie selbst den Unfall mit der Rollerfahrerin hatte. "In dem Moment dachte ich: 'Oh Gott, nicht das wieder was passiert.' Vor ein paar Wochen hatte mein Sohn einen Autounfall, dem ist was passiert. Ein paar Monate davor ist das mit meinem Mann passiert. Ich war wirklich wie gelähmt."

Was genau bei dem Unfall von Volkan vorgefallen ist, verrät sie aber nicht.

Daniela Büchner: Bittere Vorwürfe

Wieso sich die 41-Jährige überhaupt so zu Wort meldet? Beobachter machen der Blondine böse Vorwürfe, sie hätte sich nicht um das Unfall-Opfer gekümmert. Das will sie auch gar nicht abstreiten. Sie stand einfach zu sehr unter Schock. Nach so viel Drama der letzten Monate ist das nicht verwunderlich....