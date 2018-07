Daniela Büchner: Schockierendes Alkohol-Drama

Heute Abend geht es in "Das Sommerhaus der " rund! Seit dem ersten Tag legen sich Jens und Daniela Büchner immer wieder mit den anderen Bewohnern an. "Ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nach zehn, elf Tagen echt an mein Limit gekommen. Ich halt es auch nicht mehr aus", sagt Danni in Folge 4. Doch mittlerweile hat die 40-Jährige ihren ganz eigenen Weg gefunden mit dem Kummer klarzukommen...

Danni Büchner ist "rattentütenvoll"

"Ein spezieller Tee" lenkt Danni von ihrem Frust ab. "Das ist ein ganz besonderer Tee. Der Yoga-Tee. Danach chillt man halt einfach gut, ist entspannt", weiß . "Nein, das ist halt der Running Gag. Der Tee ist natürlich Wein." Und der zeigt schnell seine Wirkung. Das fällt auch Patricias Freund Nico Gollnick auf. Als er in der Küche das Geschirr abwäscht, gesteht ihm Danni plötzlich: "Ich schwöre, ich habe Angst vor dir! Du bist immer nett, ich krieg immer Angst." Nico ist verwirrt: "Was ist los mit dir? Sauf nicht so viel!", antwortet er ihr. "Frau Büchner ist mal wieder rattentütenvoll."

Felix Steiner verärgert die anderen Bewohner

Doch die Büchners sind nicht die einzigen, die für Zoff sorgen. Auch Micaela Schäfers "Bärchen" Felix Steiner bekommt sein Fett weg. Frank Fussbroich nennt ihn "Idiot" und auch teilt ordentlich gegen den Unternehmer aus: "Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dir die Luft atmen musste!"

Was war passiert? Und welches Paar muss die Koffer packen? Das wird sich heute Abend ab 20:15 Uhr bei zeigen...