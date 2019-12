Daniela Büchner: Sie erfüllt Jens (†49) seinen größten Weihnachtswunsch

In diesem Jahr feiert das Weihnachtsfest bereits zum zweiten Mal ohne ihren geliebten Ehemann. erlag am 17. November 2018 seiner Krebserkrankung. Besonders die Feiertage sind für die Witwe und ihre Kinder eine sehr emotionale Zeit.

Daniela erfüllt Jens einen großen Wunsch

„Letztes Jahr flossen ganz, ganz viele Tränen. Unsere Welt lag in Trümmern“, erklärt die 41-Jährige bei „ “. „Die Pute im Ofen hätte ich fast verbrannt, weil ich auf nichts Lust hatte und das alles nicht mehr haben wollte.“ In diesem Jahr möchte Daniela ihren Kindern jedoch ein ganz besonderes Weihnachtsfest bereiten. Damit erfüllt sie ihrem verstorbenen Gatten einen großen Wunsch.

„Die Weihnachtszeit hat meinem Mann sehr viel bedeutet. Es soll so werden, wie er es gewollt hätte und wie er es die letzten Jahre gemacht hat“, so Danni. „Ich will den Kindern zeigen, dass wir ein starkes Team sind und dass wir das bleiben. Das ändert nichts an meiner Trauer und daran, dass ich meinen Mann vermisse. Aber ich bin Mama und trage Verantwortung und wenn die Kinder merken, ich freue mich ein Stück weit auf Weihnachten, dann kann ich das auch vermitteln.“

