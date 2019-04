Daniela Büchner: Sie kann endlich wieder strahlen

Reddit this

Dieses Bild rührt die Fans zu Herzen. hatte in den vergangenen Monaten eine extrem schwere Zeit. Doch nun kann sie wieder strahlen!

Daniela Büchner: Neue Frisur - ihre Haare werden immer kürzer!

Daniela Büchner ist wieder happy

Erst im November starb an den Folgen von Lungenkrebs. Daniela Büchner und ihren Kindern wurde dadurch der Boden unter den Füßen weggerissen. Nichts ist mehr wie früher. Doch so langsam scheint Danni wieder ins Leben zurückzufinden. Nun absolvierte sie sogar ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich.

Am Donnerstag kam die 41-Jährige zur Deutschlandpremiere des Musicals "The Band" im Theater des Westens in Berlin. Und: Sie strahlte über das ganze Gesicht, hatte sichtlich Spaß. Danni schien die Trauer der letzten Monate für einen Moment vergessen zu können.

Danni Büchner: Was wird aus der Faneteria?

Doch so entspannt, wie sich die Witwe auf dem roten Teppich zeigt - privat hat sie noch zu kämpfen. Besonders wenn es um die Faneteria geht. Eigentlich wollte sie die in dieser Saison wieder eröffnen. Zusammen mit Peggy Jerofke und Steff Jerkel arbeitet sie fleißig daran. Doch dann kam es zum Bruch!

Trotzdem will Danni weitermachen. "Peggy, Steff und ich hatten gute Gespräche wegen der Faneteria. Am Ende musste ich aber feststellen, dass es einfach nicht passt. Deshalb werden wir die Faneteria nicht gemeinsam eröffnen. Aber eines ist sicher: Ich werde Jens‘ Erbe weitertragen. Mit wem auch immer", erklärte sie vor einiger zeit gegenüber .