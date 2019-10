Daniela Büchner: Sie spricht erstmals über eine neue Liebe!

Reddit this

Bei ist momentan ordentlich was los! Erst kürzlich machte die Power-Frau wegen eines öffentlichen Streits mit Jennifer Matthias von sich Reden. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Daniela Büchner: Erschütternde News von der Witwe!

Daniela Büchner spricht über eine neue Liebe

Vor knapp einem Jahr schloss für immer die Augen und erlag seinem Krebsleiden. Für Witwe Daniela eine Katastrophe! Seit dem Tod von Jens berichtet die Power-Frau immer wieder, wie sehr sie unter dem Ableben ihres Mannes leidet. Somit kommt auch ein neuer Mann für Daniela vorerst nicht in Frage. Vor allem ihre Kinder würden einen neuen Partner nur schwer akzeptieren. Gegenüber " " erklärt Danni: "Das Thema Papa ist jetzt erst mal durch - das ist abgeschlossen. Nicht erst mal, für die drei Großen wird es das nicht mehr geben. Sie hatten einen Vater, sie haben Jens als Vater akzeptiert." Sie fügt traurig hinzu: "Es bleibt glaube ich immer ein Riss in der Seele - fürs Leben." Doch damit nicht genug!

Dannis Kinder leiteten

Dannis Sohn Volkan machte der Tod seines Zieh-Papas mächtig zu schaffen. So erklärt er: "Ich war immer wochenlang in meinem Zimmer. Ich habe fast nichts gegessen, weil einfach mein bester Freund gestorben ist." Der Familienhund Bailey war ihm in dieser schlimmen Zeit eine hilfreiche Stütze! Ob Danni ihr Herz wohl jemals wieder für einen neuen Mann offenen kann? Wir können definitiv gespannt sein...

Oh je! Bei Dannis Namensvetterin läuft es momentan überhaupt nicht rund: