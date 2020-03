Daniela Büchner: Sie steht vor einem Scherbenhaufen!

Oh je! So kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Power-Frau eigentlich für ihre Stärke bekannt ist, wendet sie sich nun mit einer erschütternden Beichte an die Öffentlichkeit...

Daniela Büchner bangt um ihre Existenz

Wie Daniela Büchner nun berichtet, hat sie große Angst um ihre Zukunft und wie es mit der "Faneteria" weitergeht. So erklärt sie bei " ": "Die 'Faneteria' war etwas von meinem Mann. Wäre das Schicksal nicht so böse zu uns gewesen, hätte er es auch wieder versucht. Ich habe vier minderjährige Kinder. Sie gehen zur Schule, sie haben Hobbys, sie möchten was essen, sie möchten ein warmes Zuhause haben. Ich muss Geld verdienen. Du stehst vor einem Problem und kannst es nicht lösen." Doch damit nicht genug! Auch in ihrem Privatleben kommt sie aktuell an ihre Grenzen...

Danni und ihre Kinder haben einen Quarantäne-Koller

"Weißt du, das macht es ja nicht einfacher. Zwei Kleinkinder, die hier gerade mit einem Regenschirm durchs Haus hüpfen, Teenager, die eine Laune haben." Doch sie ergänzt: "Am Ende ist die Gesundheit wichtiger, Punkt. Das kannst du drehen und machen, wie du willst, es kann dich nerven, wie du willst. Was mir ein bisschen leidtut, dass die Kleinen das natürlich nicht verstehen. Ihr strukturiertes Leben, Alltag mit ihren Freunden, mit der Schule, mit ihren Hobbys, die tanzen unheimlich gerne. Das ist halt schade, sie haben sich so auf den Kindergeburtstag gefreut."

