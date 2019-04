Daniela Büchner: Sie verrät ihren Beziehungsstatus!

Seit dem Tod ihres Mannes († 49) im vergangenen November geriet (41) immer wieder in die Schlagzeilen: mit Spekulationen zum Spendengeld des Jens-Büchner-Benefizkonzerts, Zoff-Geschichten mit ehemaligen Vertrauten und Gerüchten, sie habe schon einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch jetzt wehrt Daniela sich und räumt gegenüber "Closer" mit diesen bösen Vorwürfen auf…

"Ich versuche, meinen Alltag gerade umzuorganisieren, sodass es für die Kinder und mich aufwärts geht. Früher war mein Mann immer eine große Hilfe, und wir haben uns den Alltag geteilt", verrät Daniela Büchner. Nach vier Monaten sitzt der Schmerz immer noch tief. "Uns geht es so okay, wir versuchen, uns an die neue Lebenssituation zu gewöhnen. Was natürlich immer leichter gesagt als getan ist."

So verdient Daniela Büchner ihr Geld

In ihrer Trauer bekommt Daniela Büchner viel Beistand, zuletzt gab es ein Benefizkonzert zugunsten von Jens Büchners Kinder. 80.000 Euro kamen dabei zusammen. "Die Spenden sind direkt an alle acht Kinder von Jens gegangen. Jedes meiner Kinder hat ein eigenes Konto, und alle können mit 18 Jahren frei entscheiden, was sie mit dem Geld tun möchten", erklärt Danni Büchner. Ihre finanzielle Lage beschreibt sie so: "Ich denke, die Definition von arm oder reich liegt immer im Auge des Betrachters. Ich muss – wie viele alleinerziehende Mütter – für unseren Lebensunterhalt arbeiten. Ich habe niemals behauptet, dass ich von Seiten des Staates oder Ähnlichem eine finanzielle Hilfe beantragt habe oder beantragen werde. Aber jedem sollte klar sein, dass ein Leben mit fünf Kindern im Haushalt eben kostet."

Daniela Büchner: Bitter! Sie verkündet die nächste Hiobsbotschaft!

Ihre -Präsenz hilft ihr nach wie vor, sich finanziell abzusichern. "Ich gehe natürlich arbeiten wie jeder andere Mensch auch. Mein Job im Fernsehen mag für einige Betrachter keine richtige Arbeit sein und sicherlich ist die Arbeit im Supermarkt an der Kasse eine andere und vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so toll wie mein Job. Aber man darf nicht vergessen: Durch die Präsenz im TV stehe ich quasi rund um die Uhr in der Öffentlichkeit und habe eigentlich nie Feierabend. Meine Arbeit ist die Veröffentlichung meines Lebens." Auch die Dreharbeiten für " " und die Faneteria sollen ihr in Zukunft helfen, über die Runden zu kommen.

Danni Büchner: Hat sie einen neuen Freund?

Zuletzt machten immer wieder Gerüchte die Runde, Daniela Büchner hätte bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Es geht um Markus Simons. Doch auf die Spekulationen hat Danni eine klare Antwort: " Er ist der Patenonkel meines Sohnes Diego, verheiratet, und wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, weil er sich super um sein Patenkind kümmert und mir dadurch auch eine große Hilfe ist." Eine neue Liebe ist also vorerst nicht in Sicht.

An erster Stelle stehen ihre Kinder - und auch Jens' Sohn Leon aus einer früheren Beziehung mit Jenny Matthias. "Momentan besteht kein Kontakt, aber ihr Sohn Leon gehört zur Familie und ist jederzeit und immer herzlich willkommen!", stellt Daniela Büchner klar. " Ich bewahre für alle acht Kinder alles auf! Und jeder kann sich jederzeit bei mir melden. Das ist auch im Vorfeld allen so mitgeteilt worden. Ob sie es tun oder nicht, liegt leider nicht in meiner Macht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich melden. Man darf nicht vergessen, Jens ist erst im November gestorben, und die Trauer sitzt tief. Jeder hat das Recht, so lange zu trauern, wie er möchte. Irgendwann ist es für alle sicher etwas einfacher, und dann wird auch der Kontakt wieder besser werden."