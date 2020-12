Daniela Büchner: Heftiger Schritt! Sie zieht einen Schlussstrich

Daniela Büchner hat nämlich nicht nur eine neue Liebe gefunden, die ist auch bereit in die Zukunft zu schauen. Denn der VOX-Star hat seinen Ehering abgelegt - aus Respekt Jens, aber auch Ennesto gegenüber. "Ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht. Ich fühle mich nicht wohl gegenüber Jens, dass an der Hand, an der mein Ehering ist, ein Fremder meine Hand nimmt. Aber auch nicht gegenüber Ennesto, meine Hand zu nehmen, wo immer mein Ehering ist", so Danni. Verständlich!

Ennesto und Danni haben sich einfach in einander verliebt. Und diese Liebe wollen sie nicht mehr verstecken. "Manchmal passieren Sachen, die man nicht gut steuern kann. Ich war mit Jens und Danni befreundet, wir hatten einfach ein gutes Verhältnis. Später haben die Gefühle eine andere Richtung genommen", erklärt der Ex von Helena Fürst.

Und die Hater sind den beiden egal.

Daniela Büchner hat abgenommen. Die Bilder seht ihr im VIDEO: