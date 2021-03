Daniela Büchner: So schlecht geht es ihr nach der Trennung wirklich

Die Liebe von Ennesto Monte und Danni Büchner war von Anfang an eine reine Achterbahnfahrt. Immer wieder krachte es zwischen den beiden. Trotzdem hielten sie an der Beziehung fest. Bis jetzt! Denn nun machte der Ex von Helena Fürst öffentlich, dass sich die beiden getrennt haben.

Die 43-Jährig hat bisher geschwiegen. Doch nun äußert auch sie sich...