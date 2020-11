Daniela Büchner: So süß gratuliert sie Tochter Jada zum Geburtstag

Die Kinder Jada, Volkan und Joelina stammen aus Danielas Ehe mit Yilmaz Karabas. Er starb mit nur 34 Jahren an plötzlichem Herzversagen. Im vergangenen Jahr reiste die Familie zusammen in die Türkei und wurde dort noch einmal mit der Vergangenheit konfrontiert. "Wir waren dort in der Wohnung, wo er verstorben ist. Meine Kinder fingen dann an zu weinen. Aber ich empfand es als wichtig und auch als richtig, für mich als Mutter, ihnen das nochmal zu zeigen", verriet Danni damals im Interview mit RTL.