Daniela Büchner: Tochter Joelina plaudert über die neue Liebe von Mama Danni!

Wie Joeline nun berichtet, wüschen sie und ihre Geschwister sich für Mama Danni, dass sie endlich wieder ein neues Liebes-Glück findet. So erklärt die Tochter von Daniela gegenüber "Prominent": "Der größte Wunsch von uns allen Kindern ist einfach, dass Mama wieder irgendwann glücklich sein kann und sich auch nicht schuldig fühlen muss. Also es ist etwas ganz Normales, sich zu verlieben. Nur weil jetzt so was in unserer Familie passiert ist, muss man ja jetzt nicht sich verstecken oder sagen: ´Nee, ich darf das nicht.´ Weil wer sagt denn, dass man das nicht darf?" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Dannis Kinder wollen für ihre Mama nur das Beste! Doch wie denkt Danni über das Thema?