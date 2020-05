Daniela Büchner: Todesangst! Erschütternde Beichte von dem TV-Star

musste in ihrem Leben schon so einiges durchmachen. Vor einiger Zeit verlor sie ihren geliebten Ehemann Jens. Doch damit nicht genug...

Daniela Büchner wurde von ihrem Ex geschlagen

Vor ihrer Beziehung mit dem Malle-Star hatte sie eine Beziehung mit einem Mann, der sie immer wieder verprügelte. In Marco Schreyls Talk-Show erinnerte sie sich an die schlimme Zeit zurück. "Ich kann nicht sagen, wie es passiert ist oder wann es angefangen hat. Man fühlt sich klein. Man fühlt sich wie ein nichts. Es war ganz schwierig aus dieser Situation rauszukommen. Ich habe mir Dinge gefallen lassen, die unglaublich sind", erzählte sie in der Sendung. "Ich kann mich an eine Situation erinnern, und das war das Schlimmste, und das ist einmal passiert: Dass ich sogar ins Krankenhaus musste, weil meine Oberlippe aufgeschlagen war."

Nicht nur körperlich war die Zeit extrem belastend für Danni, sondern auch psychisch. Sie brauchte lange Zeit, um zu erkennen, dass nicht sie, sondern ihr Ex das Problem war. "Ich glaube eigentlich, dass es Menschen gibt, die Macht über einen anderen Menschen haben wollen, die sich groß und stark damit fühlen, aber eigentlich sind sie die Opfer. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass er das Opfer gewesen ist."

