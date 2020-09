Daniela Büchner: Tränen-Beichte auf Instagram! Sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Emotionale Tränen-Beichte

"Heute bin ich so richtig schön sentimental", schreibt Danni zu einem Foto ihrer Kinder und versieht den Post mit einem weinenden Emoji. "Wenn ich auf eine Sache in meinem Leben unfassbar stolz bin, dann auf meine Kinder. Es ist nicht immer einfach, Mama und Papa in einem zu sein. Ganz, ganz oft gerate ich an meine Grenzen. Doch niemals möchte ich dieses Leben tauschen wollen. Ich liebe euch."