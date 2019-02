Daniela Büchner: Tränen beim Benefiz-Konzert für Jens Büchner

Emotionales Gedenk-Konzert für den verstorbenen .

Auf der Benefiz-Veranstaltung "Goodbye Jens – Party- halten zusammen" trat erstmals nach dem Tod ihres Mannes in der Öffentlichkeit auf und sorgte mit einer tränenreichen Rede für Gänsehaut im Publikum.

Daniela Büchner: "Singt und tanzt so laut, dass er Euch im Himmel hört"

Auf dem Benefiz-Konzert in Essen erinnerte Daniela Büchner mit Stars wie , Menderes Bagci, Mickie Krause, , und an ihren verstorbenen Mann und erklärte in einer emotionalen Rede, was die Veranstaltung für sie bedeutet:

"Unglaublich viel, ich hab mir eigentlich vorgenommen, nicht zu weinen aber er hätte es so gerockt, ihm hätte es so gefallen. So viele Menschen, danke!"

Unter Tränen fuhr Daniela fort:

"Zu wissen, dass so viele Menschen ihn mochten ist einfach unglaublich. Ganz besonders möchte ich meinen Kindern danken, denn ohne meine Kinder würde ich hier heute nicht mehr stehen."

Zum Schluss hatte die Witwe des verstorbenen Mallorca-Stars noch eine besondere Aufforderung an die Besucher des Konzerts, dessen Einnahmen den Kindern von Jens Büchner zugute kommen:

"Bitte tanzt und singt so laut, dass er alles im Himmel hört."

Neben Daniela Büchner reiste für die Veranstaltung dabei auch Tochter Jada aus Mallorca an.