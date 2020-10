Daniela Büchner: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Daniela vermisst ihre Familie

In ihrer Instagram-Story berichtet Danni, dass sie am liebsten sofort in ein Flugzeug steigen würde. "Ich würde wirklich gerne mal meine Familie in Deutschland besuchen. Ich habe sie das letzte Mal im Dezember letztes Jahr gesehen und das ist echt schon eine Weile her. Klar telefonieren wir, aber das ist halt nicht dasselbe."

Nach so langer Zeit möchte die 42-Jährige einfach mal für ein paar Tage bei ihnen Liebsten sein und sie in die Arme schließen. "Ich vermisse Deutschand zurzeit wirklich, wirklich sehr. Und ich vermisse eigentlich alles aus Deutschland. Ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde, die ich dort habe. Ich vermisse deutsche Tankstellen, Kinos...", erklärt sie voller Sehnsucht.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage bald beruhigt und Daniela endlich wieder ihre Familie besuchen kann...

