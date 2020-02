Daniela Büchner: Traurige Beichte nach dem Dschungelcamp

Eigentlich hatte sich fest vorgenommen, die Dschungelkrone zu gewinnen. Bei den Zuschauern von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ konnte sie allerdings nicht punkten und landete nur auf dem dritten Platz. Ihre Fehler sieht die 41-Jährige mittlerweile ein und legt im ein bitteres Geständnis ab.

Daniela war überfordert

„Ich war eine Nervensäge hoch 10“, gesteht Danni bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel“. „Ich war völlig überfordert mit den ganzen Prüfungen. Das gibt mir nicht das Recht, blöde Sachen zu sagen.“ Sie habe erst im Nachhinein gemerkt, wie anstrengend sie eigentlich war.

Sein Verhalten nehme man im Dschungel ganz anders war, so Daniela. „Wenn du da drin bist, ist dir das gar nicht so bewusst. Du siehst zwar, was andere machen, aber du achtest nicht so sehr darauf, was du für einen Mist redest“, erklärt sie.

