Daniela Büchner: Traurige Beichte! Sie hat nur noch Angst!

Erst vor gut einem Monat konnte Danni ihre "Faneteria" wieder eröffnen. Für Daniela alles andere als leicht. So berichtet sie nun, dass sie sich enorme Gedanken darüber macht, wie es für sie und das Fan-Cafe weiter gehen soll. Gegenüber "RTL" erklärt sie: "Ja, es ist schon ein extrem komisches Gefühl, wenn man nicht weiß, wie oft kann man noch aufschließen und wie oft kann ich so hier reinkommen und was passiert in den nächsten Tagen." Aber auch um ihre Gesundheit macht sich Daniela große Sorgen...