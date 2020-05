Daniela Büchner: Traurige Neuigkeiten!

Oh je! So kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Blondine sonst für ihre Power bekannt ist, gibt sie nun einen intimen Einblick in ihr Innerstes und verrät, wie schlecht es ihr nach dem Tod ihres Ehemannes Jens Büchner wirklich ging...

Daniela Büchner schüttet ihr Herz aus

Via wendet sich Danni nun mit einem herzzerreißenden Post an ihre Fans. Sie teilt dabei das erste Selfie von sich und Jens und kommentiert dazu: "Unser erstes Selfie Juli 2015! Vor 18 Monaten ist meine Welt zusammengebrochen, ich wusste nicht mehr wie es weiter gehen wird ohne dich!" Doch damit nicht genug! Daniela fügt hinzu: "Wollte nicht mehr weiter leben ohne dich!" Wow! Was für ein trauriger Blick in Dannis Gefühlswelt! Doch aufgeben kam für die Power-Frau nicht in Frage!

Daniela Büchner schöpfte wieder Hoffnung

"Aber ich mir war klar, dass ich nicht aufgeben konnte, ich musste weiter machen für dich und für unsere Kinder", fügt Daniela abschließend hinzu und zeigt dadurch, dass sie einfach eine Löwen-Mami durch und durch ist! Ob uns Daniela in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird?

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.