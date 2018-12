Daniela Büchner: Trauriges Statement kurz vor Weihnachten

Reddit this

Jens Büchner starb kürzlich an Lungenkrebs. Umso schwerer ist für Daniela das bevorstehende Weihnachtsfest.

Der Kult-Auswanderer aus " " hat den Kampf gegen Lungenkrebs verloren - im Alter von nur 49 Jahren ist er verstorben. Der Schock sitzt bei und den Kindenr noch immer tief.

"Du fehlst mir so sehr"

In einer Botschaft bei wird deutlich, wie sehr sie Jens vermisst. Dort fügte sie in Zitat aus "König der Löwen" ein. Simba fragt dort: "Warum sterben die tollsten Leute zuerst?". Mufasa antwortet darauf: "Wenn du auf einer Wiese bist voller Blumen, welche reißt du zuerst ab?". Darunter fügte Daniela den Satz hinzu: "Du fehlst mir so sehr".

Marion "Krüml" Pfaff verriet kürzlich, wie Daniela und die Kinder das Weihnachtsfest verbringen. "Sie ist echt sehr, sehr stark und macht wirklich aus der derzeitigen Situation den Umständen entsprechend das Beste, ist für ihre Familie da, die ihr natürlich auch viel Kraft gibt. Sie hat sich erst überlegt: Verbringt sie Weihnachten in Deutschland oder vielleicht doch auf Mallorca. Sie möchte es gern hier auf der Insel verbringen und versuchen, ihren Kindern ein schönes Weihnachten soweit möglich zu schenken", sagte sie in einem -Interview.