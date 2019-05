Oh je! Was für traurige Nachrichten von Daniela Büchner! In einer emotionalen Beichte, lässt die Power-Frau ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Arme ! Obwohl die Power-Frau momentan jeden Grund zur Freude hat, schließlich feierte sie erst kürzlich die Wiedereröffnung des "Faneteria" Fan-Cafes, meldet sie sich nun mit einem traurigen Update zu Wort.

Nadja Abd el Farrag: Alkohol Rückfall?

Daniela Büchners Zwillinge feiern ersten Geburtstag ohne Papa

Die Nachricht war ein Schock für die Öffentlichkeit, als letztes Jahr im November der Tod von Auswanderer bekannt gegeben wurde. Seitdem ist Daniela Büchner immer wieder dabei zu beobachten, wie sie sich durch den Alltag kämpft. Vor allem ihre Kinder geben Daniela immer wieder neue Kraft und neuen Mut, um weiterzumachen. Nichtsdestotrotz wird Daniela, auch ein halbes Jahr nach dem Tod von Jens, immer wieder an ihre emotionalen Grenzen getrieben. So auch jetzt. Der Grund: Danielas Zwillinge wurden drei Jahre alt und mussten ihren ganz besonderen Tag das erste Mal ohne ihren Papa feiern. In einem rührenden Post lässt Daniela ihren Gefühlen dazu nun freien Lauf.

Daniela Büchner rührt ihre Fans

Via teilt Daniela nun zwei süße Schnappschüsse, die ihre beiden Lieblinge an ihrem Ehrentag zeigen. Dazu kommentiert sie: "Happy Birthday ihr kleinen Kämpfer. Eure unglaubliche Energie raubt mir oft den Nerv. Aber pünktlich zum 3.Geburtstag seid ihr "tagsüber "Windelfrei! Twins ICH LIEBE EUCH so sehr! So, so viele Dinge erinnern mich an euren Papa. Lasst euch NIEMALS unterkriegen, geht mutig durch die Welt wie euer Papa, dabei werde ich euch helfen." Wow! Das so eine emotionale Nachricht von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich....

Danielas Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Danni deutlich wird, kann sich Daniela absolut auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. So kommentieren sie: "Einmal Mama einmal Papa und ganz viel Liebe" sowie "Happy Birthday ihr zwei Süßen!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht.