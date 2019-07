Daniela Büchner: Trauriges Update! Sie hat endgültig genug!

Es wird nicht ruhig bei ! Obwohl sich Daniela Büchner stets auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen kann, muss sie sich in der letzten Zeit immer wieder Vorwürfen stellen, dass sie mit ihrer Trauer um Jens Büchner zu sehr an die Öffentlichkeit geht. Für Daniela jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Daniela Büchner: Große Sorge um den kleinen Diego!

Daniela Büchner wird immer wieder angefeindet

Seit dem Tod von im November vergangen Jahres teilt Daniela Büchner immer wieder emotionalen Zeilen mit ihren Fans via , in denen sie ihre Trauer um ihren Ehemann zum Ausdruck bringt. Doch während Daniela dafür am Anfang von ihren Fans mit liebevollen Worten überschüttet wurde, muss sie sich in der letzten Zeit immer wieder einer Reihe von Negativ-Kommentaren stellen. So sind einige der Meinung, dass Daniela den Tod von Jens zu sehr polarisieren würde. Autsch! Nichtsdestotrotz zeigt sich Daniela wie gewohnt selbstsicher und macht ihren Hatern eine klare Ansage...

Daniela Büchner schießt gegen Negativ-Kommentare

In einem ihren jüngsten Instagram-Post lässt Daniela ihren Gefühlen nun freien Lauf und postet ein Zitat der Seite "Seelenmelodie": "Wenn mich das nächste Mal jemand fragt, ob ich 'immer noch' trauere, dann werde ich einfach sagen: 'Ja, denn er/sie ist immer noch tot.'" Definitiv Ehrliche Worte, die zeigen: Daniela bietet ihren Widersachern die Stirn. Ob sie den Negativ-Kommentaren dadurch wohl ein jähes Ende setzten wird? Wir können definitiv gespannt sein...