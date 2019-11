Daniela Büchner: Überraschender Neuanfang in Deutschland?

Zoff um die Faneteria, Streit mit Jenny Matthias - für Danni Büchner wird Mallorca langsam zum ständigen Quell des Ärgers. Kehrt die Witwe von der Baleareninsel nun etwa den Rücken?

Dass zurück nach Deutschland kommt, würde sich zumindest eine wünschen: ihre Freundin . "Als Danni letztens in Berlin war und wir uns trafen, sprachen wir darüber, ob sie nicht doch irgendwann nach Deutschland zurückkäme, weil sie und die Kinder sich nach dem Tod von Jens einsam fühlen", verriet Kader gegenüber InTouch Online. "Ich würde mir so wünsche, dass sie, wenn es soweit wäre, nach Berlin zieht mit ihren Kids. Ich gebe zu, ich habe auch wenige Freundinnen in Berlin. Aber so eine Person wie Danni, die echt und tiefgründig ist, könnte ich als Freundin gut gebrauchen."

Kader Loth und Daniela Büchner verbrachten einen Mädelstag in Berlin Foto: privat

Zieht Danni Büchner nach Deutschland?

Und tatsächlich verkündete Daniela Büchner erst kürzlich, dass es noch unklar sei, ob es mit der Faneteria im nächsten Jahr weitergehen wird. Falls das Café geschlossen bleibt, würde einem Umzug nach Deutschland tatsächlich nichts mehr im Wege stehen. Kader Loth würde Danni jedenfalls mit offenen Armen in der Hauptstadt empfangen: "Sie soll wissen, dass sie nicht einsam in Berlin wäre. Ich bin für sie da!"

Im Januar geht es für Danni angeblich erstmal ins . Im australischen Busch hat sie sicher jede Menge Zeit, um über ihr Leben nachzudenken - und Freundin Kader Loth, die als Ex-Kandidatin selbst jede Menge Dschungel-Expertise mitbringt, kann ihr auch bei diesem Abenteuer sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen...