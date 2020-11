Daniela Büchner und Enesto Monte: Klare Worte zum Liebes-Fake

Ausgerechnet Marion "Krümel" Pfaff, die Patentante von Jenna Soraya macht Danni Büchner die bösen Vorwürfe. "Ich bin der Meinung und gehe stark davon aus, dass das eine absolute Fake-Beziehung ist und ein riesen PR-Gag", verriet die erst kürzlich in ihrer Instagram-Story. Harte Anschuldigungen! Doch stimmen die wirklich?

Nun äußert sich ein enger Freund von der 42-Jährigen.

"Danni und Ennesto wird gerade viel Unrecht getan. Die Beziehung ist kein Fake, sie ist echt. Was man da alles liest, das ist ja grauenvoll", erklärt Markus Simon gegenüber "Gala". Denn nicht nur "Krümel" greift die Liebe der beiden an. Auch viele Follower überhäufen die Wahl-Auswanderin mit Hass-Kommentaren. "Ich finde es oft schon fast frech, was Menschen schreiben.Ich treffe Entscheidungen mit meinem Herzen, meinem Bauchgefühl und meinem Kopf & wenn ich etwas für mich entscheide, womit ich mich gut fühle und sich für mich richtig anfühlt, dann lasst Menschen ihre eigene Entscheidung treffen", so Danni selbst bei Instagram.

Doch von den Anfeindungen lässt sich die Witwe nicht einschüchtern. Sie ist happy mit ihrer neuen Liebe und das darf nun auch jeder sehen...

