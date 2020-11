Daniela Büchner & Ennesto: Alles Fake? Ihr agenblicher Liebes-Schwindel sorgt für Furore!

Wie Enessto via Instagram erklärt, kann er den Rummel von Désirée um seine Beziehung mit Daniela einfach nicht verstehen. So berichtet er in seinem jüngsten Post: "Viele von euch haben mich gefragt, was ich zu den Vorwürfen von Desiree Nick in Dannis und meine Richtung halte. Sie hatte uns ja vorgeworfen, wir hätten unsere Beziehung nur aus PR-Gründen öffentlich gemacht - oder gar komplett inszeniert. " Er fügt hinzu: "Ich verstehe, dass Desiree auch im Gespräch bleiben will und dann natürlich mit Aussagen über uns polarisieren will. Also, von meiner Seite und bitte auch von eurer Seite aus: kein Hate gegenüber der Frau Nick. Es ist nun Mal ihr Job." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Danni und Ennesto stehen über all den Schlagzeilen. Und auch die Fans von Ennesto können ihm nur beipflichten...