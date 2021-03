Daniela Büchner & Ennesto Monte: Erneute Trennung - Er hat seine Koffer gepackt

In seiner Instagram Story erklärt der Womanizer seinen Fans: "Auf dem Weg nach Frankfurt, früher als geplant, aber nicht immer läuft alles wie geplant, leider."

Was es damit auf sich hat, verrät er nicht. Handelt es sich also nur um eine räumliche Trennung, weil der 46-Jährige etwas in Deutschland erledigen muss? Oder hat es wieder zwischen ihm und Danni gekracht?

Auffällig ist: Auch die Witwe von Jens Büchner macht auffällige Andeutungen in ihren Storys. "Was soll ich sagen, es ist manchmal wie es ist. Manchmal passieren ganz viele Veränderungen im Leben und das ist auch gut so. Das ist sehr gut so", sagt sie etwas traurig. Was sie damit meint? Das weiß nur sie. Und auch ein Spruchbild mit den Worten "Wenn es dir nicht passt, wie ich bin, kannst du dich ja ändern" folgt. Ob die wohl an Ennesto gerichtet sind?

Ob es also wieder heftig zwischen Danni und ihrem Freund kriselt? Wir werden es sicher bald erfahren...

