Daniela Büchner & Ennesto Monte: Es stimmt! Sie lassen die süße Bombe platzen

Als Daniela Büchner ihre Liebe zu Ennesto Monte öffentlich machte, wollte keiner so richtig an dieses Glück glauben. Doch die beiden beweisen allen das Gegenteil. Seit Monaten sind die Zwei nun ein Paar und immer noch verliebt wie am ersten Tag. Kein Wunder also, dass sie schon fleißig Zukunftspläne schmieden....