Daniela Büchner & Ennesto Monté: Jaa, jetzt ist es raus

Die Trennung von Daniela Büchner und Ennesto Monté war ein großer Schock für die Fans. Bis auf ein paar kleine Streitigkeiten lief es zwischen ihnen eigentlich ganz gut. Trotzdem krachte es an Dannis Geburtstag so sehr, dass die beiden ihre Beziehung beendeten. Mittlerweile scheint sich die Lage aber wieder etwas beruhigt zu haben. Die 43-Jährige hat ihrem Verflossenen in ihrer Instagram-Story eine Liebeserklärung gemacht, die ihn sehr beeindruckt hat. Gibt es bald ein Liebes-Comeback?