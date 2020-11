Daniela Büchner und Ennesto Monte: Jaaa, sie wagen den nächsten großen Schritt!

Und auch andere Vorwürfe würden dadurch sicher bestärkt. Denn Marion "Krümel" Pfaff warf dem Paar bereits vor, die Liebe sei nur Fake. "Mir ist es im Grunde genommen scheiß egal, weil die Frau mir sowas von am Ar*** vorbeigeht. Ich habe mit ihr zum Glück nichts mehr zu tun. [...] Aber ich bin der Meinung und gehe stark davon aus, dass das eine absolute Fake-Beziehung ist und ein riesen PR-Gag", erklärt sie. "Ennesto Monte ist ja bekannt durch die Fake-Beziehung mit Helena Fürst, das war damals auch ein PR-Gag!" Will der Playboy also nur wieder ins TV?

Ob die Liebe aber Fake ist oder nicht - eines ist sicher, Aufmerksamkeit haben Danni und Ennesto damit allemal erregt...

