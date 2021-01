Daniela Büchner & Ennesto Monté: Jetzt ist von Hochzeit die Rede

Im November ließen Daniela und Ennesto die Liebesbombe platzen und verkündeten, dass sie ein Paar sind. Seitdem tauchen immer wieder zuckersüße Schnappschüsse der beiden via Social Media auf, durch die sie ihre Fans an ihrem Liebesleben teilhaben lassen. Doch könnte Daniela sich vorstellen, ihrem Ennesto das Jawort zu geben? Via "Instagram" verschafft die Power-Frau nun Klarheit. So antwortet sie auf die Frage eines Fans, ob sie nochmal heiraten würde: "Nein!" Und auch zum Thema Baby hat Danni eine eindeutige Meinung...