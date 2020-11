Daniela Büchner & Ennesto Monté: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Daniela platzt der Kragen

In einem langen Instagram-Post macht Danni ihrem Ärger nun Luft. Sie habe in den letzten Tagen nicht nur positive, sondern auch viele negative Nachrichten bekommen. "JA, ich stehe in der Öffentlichkeit und JA, ich muss auch gewisse Dinge akzeptieren. Aber WIE können Menschen urteilen, die mich von 24 Stunden maximal 10 Minuten auf Instagram sehen? Ich finde es oft schon fast frech, was Menschen schreiben", feuert sie. "Persönlich bin [ich] offen für konstruktive Kritik, allerdings nicht für Beleidigungen, Unterstellungen oder Behauptungen, die gereimte Theorien sind. Ich bitte wirklich darum, kehr erst vor eurer Tür, bevor ihr online über jemanden, den ihr nur aus den sozialen Medien oder dem TV kennt, urteilt."

Außerdem erklärt Daniela, dass sie eine Entscheidung getroffen hat, mit der sie sich gut fühle. Das müssen ihre Fans nun akzeptieren...

Mager-Schock! Was ist nur mit Daniela Büchner los?