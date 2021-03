Daniela Büchner & Ennesto Monté: Jetzt packt er die ganze Wahrheit aus

Zwischen Ennesto und Danni kriselte es während ihrer Beziehung immer wieder. An ihrem Geburtstag eskalierte die Situation komplett. "Ich war enttäuscht. Ich habe was Blödes gehört und wollte nach Hause", so Ennesto weiter. Am Ende hat er sich noch nicht mal verabschiedet. Ob für Ennesto ein Liebescomeback in Frage kommt?