Daniela Büchner & Ennesto Monté: Jetzt packt seine Ex die ganze Wahrheit aus!

Umso überraschter ist sie, dass Danni jetzt die neue Frau an Ennestos Seite ist. "Ich bin sehr verwundert, da ich und Ennesto und letzter Zeit noch sehr engen Kontakt hatten und eigentlich ein Liebescomeback in Aussicht war", erzählt sie im Interview mit Sender RTL. "Ich hätte jetzt nie gedacht, dass Danni Büchner der Typ Frau ist, auf den Ennesto steht." Böses Blut herrscht zwischen dem Ex-Paar aber nicht. "Ich wünsche den beiden alles Gute!", so Vanja.

Mager-Schock bei Danni! Die alarmierenden Bilder seht ihr im Video: