Daniela Büchner & Ennesto Monté: Liebes-Comeback? Heimliche Küsse auf Mallorca

Es war ein Auf und Ab vom ersten Tag an: Die Beziehung von Danni und Ennesto beschäftigte Medien und Freundeskreis gleichermaßen. Alle fragten sich: Alles nur Fake für ihre TV-Show – oder ist es wirklich ungleiche, aber echte Liebe? Vorwürfe gab es viele. Doch ebenso fest beteuerten die beiden, sich wirklich ins Herz geschlossen zu haben. Doch bevor die vielen Fragezeichen aus der Welt geräumt werden konnten, war schon wieder Schluss! Ennesto gab die Trennung in einem emotionalen Statement bekannt. "Dannis und meine Beziehung ist gescheitert. Aber nur wir und unsere Seelen wissen, warum. Und das ist unsere Sache", ließ er seine Follower wissen und appellierte: "Lasst sie in Ruhe und gebt meinetwegen mir die Schuld, wenn euch das guttut. Ich wusste, auf was ich mich einlasse und wie die Konsequenzen aussehen würden, wenn es nicht funktioniert." Und Danni? Die machte das, was so ziemlich jede Frau nach einer Trennung macht: Erst mal zum Friseur, zur Kosmetik und shoppen, shoppen, shoppen … Auf Instagram machte sie kein Geheimnis aus ihrem Kummer. "Du hast so abgenommen", stellte ein Fan fest. Und Danni bestätigte: "Das liegt alles nur am Liebeskummer!" Doch jetzt scheint, wer hätte es geahnt, noch einmal eine Gefühls-Rolle rückwärts möglich.